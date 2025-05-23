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شقير في الذكرى الـ25 للتحرير: الدولة لن تتوانى عن استرداد حقها وتحرير أراضيها المحتلة
أمن وقضاء
2025-05-23 | 02:58
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شقير في الذكرى الـ25 للتحرير: الدولة لن تتوانى عن استرداد حقها وتحرير أراضيها المحتلة
رأى المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير أن الذكرى الخامسة والعشرين لتحرير الجنوب "تأتي هذا العام والعدو الإسرائيلي لا يزال يحتل خمس نقاط جديدة، بالإضافة الى الأراضي المحتلة على الخط الأزرق ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بينما تتواصل جهود السلطات الرسمية لدى المجتمعين العربي والدولي من أجل إنهاء الإحتلال، وإرغام العدو على احترام مندرجات القرار ١٧٠١ واستعادة السيادة الوطنية".
وتوجّه شقير بكلمة الى العسكريين، قائلا: "كونوا على ثقة بأن الدولة اللبنانية بقيادة الرئيس جوزاف عون بالتعاون مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، لن تتوانى عن استرداد حقها وتحرير أراضيها المحتلة بدعم من الشعب اللبناني والدول العربية والصديقة، وستعود المناطق المحتلة الى الدولة وأهلها ويتحرر الجنوب، ويوضع حد للإنتهاكات الإسرائيلية الجوية والبحرية للسيادة الوطنية أيّا طال الزمن".
وحضّ العسكريين على "التمسك بشعار الأمن العام تضحية وخدمة، من أجل حماية لبنان الى جانب القوى العسكرية والأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني، ومساعدة المواطنين وتسهيل معاملاتهم وإنجازها بالسرعة الممكنة استناداً الى القوانين والتعليمات، إذ لا تقل المهمة هذه شأناً عن تحرير الأرض والدفاع عن الوطن".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
حسن شقير
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