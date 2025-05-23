قَتَله عمّه... جريمة تهزّ بلدة الكنيسة بوادي خالد

أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" بمقتل شاب على يد عمه حيث اطلق عليه النار من سلاح حربي، في بلدة الكنيسة بوادي خالد في عكار.



وجرى نقل الجثة إلى مستشفى السلام في بلدة القبيات.



وبحسب "الوكالة الوطنية للاعلام"، فإن الخلاف وقع، وفق روايات أهل البلدة، على واقعة تهريب أشخاص خلسة من سوريا الى لبنان عبر معابر غير شرعية.



وحضرت عناصر من الجيش والقوى الأمنية الى البلدة بعد حصول توتر في البلدة، فيما فر الجاني الى جهة مجهولة.