ختم VeréBleu Park بالشمع الأحمر

ختم مشروع VeréBleu Park بالشمع الأحمر بناءً على إشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي محمد فرحات، وذلك سندًا الى محضر فصيلة برمانا الإلحاقي رقم 608/302 تاريخ 22/5/2025 ومحضر مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب رقم 320/302 تاريخ 22/5/2025.