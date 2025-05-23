الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أطلق النار فأصاب شخصَين داخل ملهى ليلي... وشعبة المعلومات توقفه

أمن وقضاء
2025-05-23 | 05:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أطلق النار فأصاب شخصَين داخل ملهى ليلي... وشعبة المعلومات توقفه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
أطلق النار فأصاب شخصَين داخل ملهى ليلي... وشعبة المعلومات توقفه

حصل إشكال داخل ملهى ليلي ليل 15/14-05-2025، في محلة النخلة - ضهر العين في قضاء الكورة، بين المواطنَين: "ع. خ." (مواليد عام 2004) و"م. م." (مواليد عام 1998)، حيث أقدم الأول على شهر مسدّسٍ حربي، وأطلق عيارات نارية عدة باتجاه الثاني، فأصابه في قدمه. كما أصيب صاحب الملهى، بطلقة نارية في صدره، ونُقِلَ المصابان إلى مستشفى للعلاج، فيما لاذ مطلق النار بالفرار إلى جهة مجهولة.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، للعمل على تحديد مكان وجود مطلق النار وتوقيفه. وبنتيجة التّحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد مكانّه داخل غرفة في منتجعٍ سياحي في بلدة الهري، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العامة في بلاغ.

وبتاريخ 16-05-2025، وبالتّنسيق مع القضاء، داهمت إحدى دوريات الشعبة الغرفة المذكورة، وأوقفت مطلق النار، وضبطت بحوزته المسدس وكمية من المخدرات، على الشكل التالي:

- 1,480 كلغ من مادّة حشيشة الكيف.
- 246 كبسولة بداخلها مادة باز الكوكايين.
- 18 مظروفا بداخلها مادة الكوكايين.
- كميّة من الأدوية والحبوب المخدّرة (كبتاغون وغيرها…)
- 500 غ من مادة السالفيا
- 436 غ من مادة الماريجوانا.
- دفاتر ورق لف سجائر، أكياس نايلون تُستخدم لتوضيب المخدّرات، مبلغ مالي وهاتفَين خلويّيَن.

وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بإطلاق النّار باتّجاه (م. م.)، على خلفيّة إشكال بينهما، وأنّه أصاب صاحب الملهى عن طريق الخطأ. كما اعترف بترويج المخدرات في محلّتَي التبانة والمنكوبين.

وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

ملهى ليلي

الكورة

إشكال

شعبة المعلومات

LBCI التالي
مصدر حكومي لفرانس برس: سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان يبدأ منتصف حزيران
قَتَله عمّه... جريمة تهزّ بلدة الكنيسة بوادي خالد
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-04-13

شعبة المعلومات توقف منفذ عمليات سطو على صيدليات وإطلاق النار على صاحبة إحداها

LBCI
أمن وقضاء
2025-03-16

شعبة المعلومات توقف بالجرم المشهود شخصين يروّجان المخدّرات ويقومان بتسهيل أعمال الدعارة

LBCI
أمن وقضاء
2025-03-04

شعبة المعلومات توقف شخصَين بجرم محاولة خطف طفلَين

LBCI
أمن وقضاء
2025-02-24

شعبة المعلومات توقف شخصين يقومان بسرقة دراجة آلية في محلة الشويفات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
09:02

تدابير سير ومنع مرور في شارع بلِس يومَي السبت والأحد بمناسبة تنظيم مهرجان جامعي

LBCI
أمن وقضاء
08:17

البيطار استجوب القاضيين معلوف وشواح في قضية انفجار مرفأ بيروت

LBCI
أمن وقضاء
07:25

مخاتير قضاء الكورة أقسموا اليمين القانونية

LBCI
أخبار لبنان
07:17

إنتهاء الأسبوع الثاني من إنتخابات رؤساء البلديات ونوابهم في قضاء جبيل

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2025-05-21

انفصلت عنه وحاولت الهروب يائسة... ابنة الـ25 عاماً تلقى مصرعها بطريقة مأساوية: ما فعله حبيبها بها مروّع!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2025-05-07

هكذا تتم عملية التصويت وهذه أبرز التحديات التي تنتظر الحبر الأعظم المقبل

LBCI
أخبار دولية
03:52

الصين تدعو الفلبين الى وقف الاستفزازات في بحر الصين الجنوبي

LBCI
أخبار دولية
08:30

مصدران فلسطينيان لوكالة فرانس: قادة فصائل فلسطينية تدعمها طهران غادروا دمشق بعد التضييق عليهم

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:55

جابر وقع مع المدير الاقليمي للبنك الدولي إتفاقية قرض لمشروع إمدادات المياه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

شراكة زراعية لبنانية - سورية لإعادة التوازن في الأسواق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

الانتخابات في مرجعيون حاصبيا مزيج عائلي وحزبي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

معركة انمائية بيئية في جزين رغم الاصطفاف السياسيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

انتخابات النبطية: لائحة مستقلين بوجه لائحة ثنائي أمل - حزب الله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

قراءة في نتائج بيروت البلدية... رسائل الى الداخل والخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

إسرائيل تعدّ لمؤتمر دولي لمواجهة ظاهرة اللاسامية

LBCI
أمن وقضاء
13:20

الجيش الإسرائيلي يهدد مبنى في بلدة تول في النبطية...

LBCI
أخبار لبنان
13:15

سحب السلاح الفلسطيني... المهلة الزمنية للتنفيذ وكيفية تعامل الفصائل مع ذلك

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:06

أدرعي يحذر سكان بلدة تول الجنوبية...

LBCI
أمن وقضاء
04:42

قَتَله عمّه... جريمة تهزّ بلدة الكنيسة بوادي خالد

LBCI
أمن وقضاء
05:25

أطلق النار فأصاب شخصَين داخل ملهى ليلي... وشعبة المعلومات توقفه

LBCI
اقتصاد
02:05

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
09:52

مذكرة إقفال في مناسبة إجراء الانتخابات البلدية

LBCI
أمن وقضاء
04:41

ختم VeréBleu Park بالشمع الأحمر

LBCI
حال الطقس
02:13

هكذا سيكون طقس الـWeekend...

LBCI
منوعات
10:08

مؤثرة تواجه مصيرا مرعبا خلال بث مباشر... قررت أن تنفصل عن حبيبها أمام المتابعين وما فعله بها صادم!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More