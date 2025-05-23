أطلق النار فأصاب شخصَين داخل ملهى ليلي... وشعبة المعلومات توقفه

حصل إشكال داخل ملهى ليلي ليل 15/14-05-2025، في محلة النخلة - ضهر العين في قضاء الكورة، بين المواطنَين: "ع. خ." (مواليد عام 2004) و"م. م." (مواليد عام 1998)، حيث أقدم الأول على شهر مسدّسٍ حربي، وأطلق عيارات نارية عدة باتجاه الثاني، فأصابه في قدمه. كما أصيب صاحب الملهى، بطلقة نارية في صدره، ونُقِلَ المصابان إلى مستشفى للعلاج، فيما لاذ مطلق النار بالفرار إلى جهة مجهولة.



وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية والاستعلامية، للعمل على تحديد مكان وجود مطلق النار وتوقيفه. وبنتيجة التّحريّات المكثّفة، تمكّنت شعبة المعلومات من تحديد مكانّه داخل غرفة في منتجعٍ سياحي في بلدة الهري، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العـلاقات العامة في بلاغ.



وبتاريخ 16-05-2025، وبالتّنسيق مع القضاء، داهمت إحدى دوريات الشعبة الغرفة المذكورة، وأوقفت مطلق النار، وضبطت بحوزته المسدس وكمية من المخدرات، على الشكل التالي:



- 1,480 كلغ من مادّة حشيشة الكيف.

- 246 كبسولة بداخلها مادة باز الكوكايين.

- 18 مظروفا بداخلها مادة الكوكايين.

- كميّة من الأدوية والحبوب المخدّرة (كبتاغون وغيرها…)

- 500 غ من مادة السالفيا

- 436 غ من مادة الماريجوانا.

- دفاتر ورق لف سجائر، أكياس نايلون تُستخدم لتوضيب المخدّرات، مبلغ مالي وهاتفَين خلويّيَن.



وبالتّحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بإطلاق النّار باتّجاه (م. م.)، على خلفيّة إشكال بينهما، وأنّه أصاب صاحب الملهى عن طريق الخطأ. كما اعترف بترويج المخدرات في محلّتَي التبانة والمنكوبين.



وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.