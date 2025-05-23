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مصدر حكومي لفرانس برس: سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان يبدأ منتصف حزيران

أمن وقضاء
2025-05-23 | 07:05
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مصدر حكومي لفرانس برس: سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان يبدأ منتصف حزيران
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مصدر حكومي لفرانس برس: سحب السلاح من المخيمات الفلسطينية في لبنان يبدأ منتصف حزيران

اتفق الجانبان اللبناني والفلسطيني على البدء بسحب السلاح من مخيمات اللاجئين الفلسطينيين منتصف حزيران، بناء على اتفاق مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي يجري زيارة رسمية إلى لبنان، على ما أفاد مصدر حكومي لبناني. 
     
وقال المصدر لفرانس برس طالبا عدم كشف هويته إنه تمّ "الاتفاق على بدء خطة تنفيذية لسحب السلاح من المخيمات، تبدأ منتصف حزيران في مخيمات بيروت وتليها المخيمات الأخرى"، وذلك خلال اجتماع للجنة مشتركة أعلن الطرفان عن تشكيلها الأربعاء. 

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