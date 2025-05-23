مخاتير قضاء الكورة أقسموا اليمين القانونية

أدى مخاتير قضاء الكورة قسم اليمين القانونية أمام القائمقام كاترين كفوري أنجول ورئيس دائرة تنفيذ أميون القاضي إيميل عازار، وذلك في محكمة أميون، في حضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية.



ويأتي هذا الاستحقاق تأكيدًا على الجهوزية الإدارية والقانونية لممارسة المهام والواجبات ضمن نطاقهم، وسط أجواء من الجدية والاحترام للمسؤولية العامة.