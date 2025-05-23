البيطار استجوب القاضيين معلوف وشواح في قضية انفجار مرفأ بيروت

استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار اليوم، القاضيين جاد معلوف وكارلا شواح كمدعى عليهما في الملف بحضور وكلاء الدفاع عنهما ووكلاء الادعاء الشخصي، بحسب ما أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام".