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تدابير سير ومنع مرور في شارع بلِس يومَي السبت والأحد بمناسبة تنظيم مهرجان جامعي
أمن وقضاء
2025-05-23 | 09:02
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تدابير سير ومنع مرور في شارع بلِس يومَي السبت والأحد بمناسبة تنظيم مهرجان جامعي
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أنه بناءً على قرار محافظ مدينة بيروت، وبمناسبة إقامة مهرجان جامعي في الجامعة الأميركيّة في بيروت (AUB)، يومَي السبت والأحد 24 و25-5-2025، سيتم اتّخاذ الإجراءات والتّدابير التّالية:
أولا:
يُمنع وقوف السيارات ومرورها في شارع "بلِس" بدءًا من تقاطعه مع شارع عبد العزيز ولغاية "مفرق جان دارك"، اعتبارًا من الساعة 24:00 (منتصف الليل) من تاريخ اليوم 23-5-2025 ولغاية صباح يوم الإثنين 26-5-2025.
ثانيا:
سيتم تحويل السير القادم من شارعَي عبد العزيز وجون كينيدي باتّجاه شارع كليمنصو، طيلة الفترة المذكورة آنفًا.
لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
تدابير سير
شارع بلِس
مهرجان جامعي
قوى الأمن
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