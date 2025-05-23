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الجيش: دهم منازل مطلوبين في حوش الرافقة وسعدنايل ومجدل عنجر والفنار
أمن وقضاء
2025-05-23 | 13:05
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الجيش: دهم منازل مطلوبين في حوش الرافقة وسعدنايل ومجدل عنجر والفنار
دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدات حوش الرافقة - بعلبك ومجدل عنجر وسعدنايل – زحلة، وأوقفت 8 مواطنين مطلوبا توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
كما دهمت وحدة أخرى من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة الفنار – المتن، وأوقفت ٥ مواطنين مطلوبا توقيفهم بجرم إطلاق النار.
وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
منازل
مطلوبين
الرافقة
وسعدنايل
ومجدل
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