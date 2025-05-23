الجيش: دهم منازل مطلوبين في حوش الرافقة وسعدنايل ومجدل عنجر والفنار

دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في بلدات حوش الرافقة - بعلبك ومجدل عنجر وسعدنايل – زحلة، وأوقفت 8 مواطنين مطلوبا توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزتهم كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.



كما دهمت وحدة أخرى من الجيش، تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في منطقة الفنار – المتن، وأوقفت ٥ مواطنين مطلوبا توقيفهم بجرم إطلاق النار.



وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.