الجيش يواصل التدابير المتخذة لحفظ أمن العملية الانتخابية... وتحذير من إطلاق النار

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه إلحاقًا بالبيان السابق بتاريخ 22 أيار 2025 المتعلّق بالتدابير الأمنية الاستثنائية لمناسبة إجراء المرحلة الرابعة من الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتَي لبنان الجنوبي والنبطية، تُواصل الوحدات العسكرية المنتشرة تسيير دوريات وإقامة حواجز ونقاط مراقبة حول مراكز الاقتراع، بهدف منع وقوع أي إخلال بالأمن.



ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى التجاوب مع التدابير المتخذة لتسهيل إجراءات العملية الانتخابية، محذرة من إطلاق النار وتعريض حياة الآخرين للخطر، ولا سيّما في ظل الأوضاع الحساسة في الجنوب.



وذكّرت بقرار تجميد مفعول كل تراخيص حمل الأسلحة في المحافظتَين المذكورتَين حتى 26 /5 /2025.