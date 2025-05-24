تدابير سير بسبب صيانة الإنارة في نفق المطار

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أن إحدى الشركات المتعهدة ستقوم بأعمال صيانة الإنارة داخل نفق المطار-الكوكودي (النفق المتّجه من بيروت نحو خلدة)، وذلك يومَي الأحد والإثنين 25 و 26-5-2025، اعتبارا من منتصف الليل لغاية الساعة الرابعة من فجر اليوم التالي، لذلك سيتم اتخاذ تدابير السير التالية:



- تحويل السير القادم من أوتوستراد المطار باتجاه خلدة نحو الأوزاعي.



- تحويل السير القادم من المطار باتجاه خلدة الى طريق المطار القديم.



- تحويل السير القادم من المريجة - الكوكودي نحو أنفاق المطار الى طريق المطار القديم.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامة من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلا لحركة المرور، ومنعا للازدحام.