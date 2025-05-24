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الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية ضمن إطار التدابير الأمنية
أمن وقضاء
2025-05-24 | 11:56
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الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية ضمن إطار التدابير الأمنية
ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، دهمت وحدات من الجيش تؤازر كلًا منها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين وأوقفت 32 شخصًا وفقًا لما يلي:
• دهم منازل مطلوبين في مناطق قب الياس – زحلة وعيتيت – صور وعين عرب والبيرة والرفيد – راشيا، وتوقيف 23 شخصًا كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.
• دهم منازل مطلوبين في منطقة بعلبك وتوقيف 8 مواطنين كونهم مطلوب توقيفهم بجرم إطلاق النار، وضبط كمية من المخدرات والأسلحة والذخائر الحربية في حوزتهم.
• دهم منزل المواطن (ا.ح.) في بلدة عرسال – بعلبك وتوقيفه كونه مطلوبًا بجرم المشاركة في أعمال التهريب، وضبط كمية من الأسلحة والذخائر الحربية في حوزته.
كما أوقفت وحدة أخرى من الجيش 4 أشخاص وفقًا لما يلي:
• توقيف السوريين (ا.ا.) و(ع.ا.) عند حاجز حربتا – بعلبك لتجولهما دون أوراق قانونية.
• توقيف المواطنين (ع.م.) و(ط.ش.) عند حاجز الخردلي – مرجعيون لحيازتهما كمية من الأسلحة والذخائر الحربية.
وقد سلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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