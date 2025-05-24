الجيش يدعو المواطنين إلى الإمتناع عن إطلاق النار مع صدور النتائج

ضمن إطار تدابير حفظ أمن الانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي لبنان الجنوبي والنبطية، ومع انتهاء عملية الاقتراع، تستمر الوحدات العسكرية المنتشرة في اتخاذ التدابير الأمنية لمواكبة هذه الانتخابات وصولًا إلى إنجاز عملية الفرز وإصدار النتائج.



ودعت قيادة الجيش المواطنين إلى الامتناع عن إطلاق النار مع صدور هذه النتائج، لما فيه من تعريض حياة الآخرين للخطر، ولا سيما في ظل الأوضاع الحساسة في الجنوب.