الحجار: لم يكن هناك أي خلل أو تدخل لصالح أي جانب في الإنتخابات البلدية والإختيارية

أعلن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار أنه "ورده عدد من الشكاوى وتابعها مع الاجهزة الامنية ولم يكن هناك أي خلل او تدخل لصالح اي جانب"، وذلك في تصريح من وزارة الداخلية بعد اغلاق صناديق الاقتراع للانتخابات البلدية والاختيارية في محافظتي الجنوب والنبطية.



ولفت إلى أن "النسب متدنية مقارنةً مع العام 2016، لكن بعد 9 سنوات من الغياب كان الشعب اللبناني يمارس حقه بديمقراطية وهذا الأهم".



ورأى الحجار إلى أن "الفوز بالتزكية عملية ديمقراطية سليمة ولا شائبة على هذا الأمر من الناحية القانونية".



وقال: "الشعب اللبناني مارس حقه الديمقراطي وهذا هو الأهم وعسى أن تكون هذه الانتخابات مقدّمة لتجديد الحيوية في العمل في مختلف البلديات"، مشيرًا إلى "أننا تأكدنا أنه لم يكن هناك أي تدخل سياسي في العملية الانتخابية والاعتداءات التي حصلت موثقة وأحيلت إلى الاجهزة المعنية والقضاء المختص".