وزير العدل: إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية بنجاح… وشكر خاص للقضاء ووزير الداخلية

أصدر وزير العدل عادل نصار البيان التالي:



"اكتملت حلقة الانتخابات البلدية والاختيارية، وتم إنجاز هذا الاستحقاق بنجاح، بتوجيهات رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.

وإن كان احترام الاستحقاقات الدستورية واجبًا وطنيًا، فلا بد من توجيه رسالة تقدير لكافة الوزارات المعنية والقوى الأمنية، وعلى وجه الخصوص لوزير الداخلية والبلديات اللواء أحمد الحجار، الذي أدار هذا الاستحقاق بكفاءة واقتدار، رغم ضيق الوقت والقدرات اللوجستية المحدودة.

أما الشكر الخاص، فأوجّهه إلى السلك القضائي الكريم وجميع القضاة الذين شاركوا في هذا الاستحقاق، والذين أدّوا دورهم بدقة وشفافية، وكانوا بحق “جنود الظل” الذين عملوا ليلاً ونهاراً بعد انتهاء عمليات الاقتراع، لضمان صدور النتائج بشكل نزيه وموثوق.

وأخيراً، أتقدّم بأحرّ التهاني لجميع الفائزين في هذه الانتخابات، آملاً أن تتظافر الجهود لما فيه خير المدن والبلدات اللبنانية، وتعزيز مسار التنمية فيها."