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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة
أمن وقضاء
2025-05-26 | 08:08
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الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة
صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:
"بتاريخ 26/ 5/ 2025، ما بين الساعة 15.30 والساعة 19.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرةفي حقل القليعة – مرجعيون".
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