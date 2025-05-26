الجيش: تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"بتاريخ 26/ 5/ 2025، ما بين الساعة 15.30 والساعة 19.00، ستقوم وحدة من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرةفي حقل القليعة – مرجعيون".