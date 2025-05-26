يتجوّل برابيد محملة بأسلحة وذخائر حربية... وفصيلة الضنية توقفه

توافرت معلومات لدى غرفة عمليات سرية زغرتا في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام المدعو: م. خ. (مواليد عام ١٩٨٨، لبناني) بالتّجول على متن آلية نوع "رابيد" لون أبيض من دون لوحات محمّلة بأسلحة وذخائر حربيّة في بلدة عاصون - الضّنيّة.



وبنتيجة المتابعة الفوريّة، تمكّنت دوريّة من فصيلة الضنية، بتاريخ 24-5-2025، من رصد "الرابيد" أمام منزل المشتبه به، وبعد التأكد من وجوده داخل المنزل، وبالتّنسيق مع القضاء، قامت بمداهمته وتوقيفه وضبط السيارة وبندقيتَين حربيتَين نوع كلاشنكوف، ومسدّسَين، وبندقيتَي صيد وكمية من الأعتدة والذخائر الحربية.



والتّحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.