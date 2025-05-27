الجيش اللبناني يزيل ساتراً ترابياً أقامه الجيش الاسرائيلي شرق ميس الجبل

توجهت آليات فوج التدخل في الجيش اللبناني برفقة مديرية المخابرات (مكتب تبنين) وجرافات فوج الاشغال، الى منطقة كروم المراح شرقي مدينة ميس الجبل لازالة الساتر الترابي الذي انشأه الجيش الاسرائيلي مساء امس على الاراضي اللبنانية.