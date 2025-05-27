الإدارة والعدل: دمج إقتراحي قانوني الوساطة الإتفاقية والقضائية وإعادة صياغة بعض مشروع قانون تنظيم مزاولة مهنة علوم الأشعة

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم برئاسة النائب جورج عدوان وحضور مقرر اللجنة النائب جورج عطالله، والنواب: علي حسن خليل، بلال عبد الله، جورج عقيص، اشرف بيضون، غادة ايوب، عماد الحوت، غازي زعيتر وقبلان قبلان، ملحم خلف، محمد خواجة وجميل السيد لدرس جدول اعمالها المقرر.



وعرضت اللجنة الصيغة الجديدة لاقتراح تعديل قانون الوساطة الاتفاقية رقم 286 تاريخ 14/4/ 2022 واقتراح تعديل قانون تعديل الوساطة القضائية رقم 82 تاريخ 18/10/2018، وذلك بعد ان قررت دمج الاقتراحين وتعديل كلا القانونين لتصبح الوساطة منظمة بقانون واحد يشمل الاتفاقية منها والقضائية.



وبعد المناقشة والتداول، رأت اللجنة ان الصيغة التي سبق وتم التوصل اليها بحاجة لتدقيق بعض الاحكام، وعليه طلبت من الاعضاء المكلفين اعادة النظر ببعض النقاط على ضوء الملاحظات التي ابديت وعلى ان تعود لدرسها في في الجلسة التالية.



وانتقلت اللجنة الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11511 تاريخ 2023/5/31 الرامي الى تنظيم مزاولة مهنة علوم الاشعة.



فاستمعت لهذه الغاية الى شرح من رئيس لجنة الصحة النيابية بعد ان سبق واطلعت على تقريرها.



وبعد المناقشة والتداول في مواد المشروع على ضوء تقرير لجنة الصحة النيابية، وبعد ان ابدى عدد من النواب بملاحظاتهم، قررت اللجنة تكليف احد اعضائها النائب اشرف بيضون اعادة صياغة بعض المواد على ان تتابع عملها في درسه خلال الجلسة التالية.



ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في الجلسة المقبلة.