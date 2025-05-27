فرعية "الإدارة والعدل" أجرت قراءة نهائية لإقتراح قانون الإعلام وأقرت الصيغة الأخيرة بعد تعديل في 3 مواد

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام جلسة برئاسة النائب جورج عقيص وحضور النائب بلال عبدالله، نائب نقيب محرري الصحافة صلاح تقي الدين، المحامي فاروق المغربي ورلى مخايل.



واللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الادارة والعدل والمكلفة درس اقتراح قانون الاعلام عقدت جلسة عند الساعة التاسعة والنصف من قبل ظهر يوم الثلاثاء تاريخ 27/5/2025.



وكان سبق للجنة في جلسة سابقة أن استعرضت المواد التي كانت في حاجة الى إعادة صياغة بعد صياغتها، واستمعت الى رأي الجهات المعنية في سائر مواد الاقتراح.



وتابعت اللجنة عملها في هذه الجلسة وقامت بقراءة نهائية للاقتراح موضوع البحث، وبنتيجة المناقشة والتداول، أقرت اللجنة الصيغة الاخيرة بعد ان أدخلت تعديلًا على ثلاث مواد منها، كما أعدت تقريرها على أن ترفعه الى لجنة الادارة والعدل.