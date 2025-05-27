حريق يلتهم أجزاءً واسعة من المنطقة العلمية في محمية شاطىء صور الطبيعية

لليوم الثاني على التوالي، اندلع حريق في المنطقة العلمية التابعة لمحمية شاطىء صور الطبيعية، ما أدى إلى اشتعال النيران في مساحات كبيرة من الغطاء النباتي.



وسارعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني، إلى جانب جمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية الإسلامية وبلدية صور، إلى موقع الحريق، حيث عملت على تطويقه وإخماده رغم اشتداد سرعة الرياح.



وأفاد مدير المحمية الدكتور علي بدر الدين بأن أسباب اندلاع الحريق لا تزال مجهولة حتى اللحظة، مؤكدًا فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.



كما أعرب عن شكره العميق لجميع الفرق التي ساهمت في إخماد الحريق، مقدرًا تضافر الجهود لحماية البيئة الطبيعية في المنطقة.



وتجدر الإشارة إلى أن محمية شاطىء صور تعد من أبرز المواقع البيئية الساحلية في لبنان، وتضم تنوعًا بيولوجيًا غنيًا ومواطن طبيعية حساسة، ما يجعل حمايتها أولوية بيئية ووطنية.