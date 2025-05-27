الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لعبة قدري
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
حريق يلتهم أجزاءً واسعة من المنطقة العلمية في محمية شاطىء صور الطبيعية
أمن وقضاء
2025-05-27 | 07:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
حريق يلتهم أجزاءً واسعة من المنطقة العلمية في محمية شاطىء صور الطبيعية
لليوم الثاني على التوالي، اندلع حريق في المنطقة العلمية التابعة لمحمية شاطىء صور الطبيعية، ما أدى إلى اشتعال النيران في مساحات كبيرة من الغطاء النباتي.
وسارعت فرق الإطفاء في الدفاع المدني اللبناني، إلى جانب جمعية الرسالة للإسعاف الصحي والهيئة الصحية الإسلامية وبلدية صور، إلى موقع الحريق، حيث عملت على تطويقه وإخماده رغم اشتداد سرعة الرياح.
وأفاد مدير المحمية الدكتور علي بدر الدين بأن أسباب اندلاع الحريق لا تزال مجهولة حتى اللحظة، مؤكدًا فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.
كما أعرب عن شكره العميق لجميع الفرق التي ساهمت في إخماد الحريق، مقدرًا تضافر الجهود لحماية البيئة الطبيعية في المنطقة.
وتجدر الإشارة إلى أن محمية شاطىء صور تعد من أبرز المواقع البيئية الساحلية في لبنان، وتضم تنوعًا بيولوجيًا غنيًا ومواطن طبيعية حساسة، ما يجعل حمايتها أولوية بيئية ووطنية.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
يلتهم
أجزاءً
واسعة
المنطقة
العلمية
محمية
شاطىء
الطبيعية
التالي
إجتماع لمجلس الأمن الداخلي المركزي... الحجار: الدولة اللبنانية أثبتت تطبيقها مبدأ الحياد التام
فرعية "الإدارة والعدل" أجرت قراءة نهائية لإقتراح قانون الإعلام وأقرت الصيغة الأخيرة بعد تعديل في 3 مواد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2025-05-12
دفعة أولى من التهم لمغني الراب شون "ديدي" كومز في مستهل محاكمته
فنّ
2025-05-12
دفعة أولى من التهم لمغني الراب شون "ديدي" كومز في مستهل محاكمته
0
أخبار لبنان
10:59
الجميل زار الباروك وتفقد محمية أرز الشوف
أخبار لبنان
10:59
الجميل زار الباروك وتفقد محمية أرز الشوف
0
أخبار لبنان
2025-04-02
الزين في مؤتمر في باريس عن الدبلوماسية العلمية
أخبار لبنان
2025-04-02
الزين في مؤتمر في باريس عن الدبلوماسية العلمية
0
آخر الأخبار
2025-04-13
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة في وسط إسرائيل
آخر الأخبار
2025-04-13
الجبهة الداخلية الإسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي في مناطق واسعة في وسط إسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
0
أمن وقضاء
09:35
الحجار أرجأ إلى الخميس المقبل استكمال استجواب أمين سلام
أمن وقضاء
09:35
الحجار أرجأ إلى الخميس المقبل استكمال استجواب أمين سلام
0
أمن وقضاء
09:01
الجيش: تفكيك جهاز تجسس وإزالة ساترين ترابيين للعدو الإسرائيلي في خراج بلدتي بليدا
أمن وقضاء
09:01
الجيش: تفكيك جهاز تجسس وإزالة ساترين ترابيين للعدو الإسرائيلي في خراج بلدتي بليدا
0
أمن وقضاء
08:46
بيان من "جمعية المستهلك" حول طاعون الدجاج وإرشادات للوقاية
أمن وقضاء
08:46
بيان من "جمعية المستهلك" حول طاعون الدجاج وإرشادات للوقاية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2025-04-17
طرح قلنسوة للبابا فرنسيس للبيع في مزاد خيري
منوعات
2025-04-17
طرح قلنسوة للبابا فرنسيس للبيع في مزاد خيري
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ميرنا المرّ تكتسح انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ميرنا المرّ تكتسح انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي
0
أخبار دولية
10:33
ترامب: دعوة الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعات تجارية "إيجابية"
أخبار دولية
10:33
ترامب: دعوة الاتحاد الأوروبي لعقد اجتماعات تجارية "إيجابية"
0
أمن وقضاء
12:37
يتجوّل برابيد محملة بأسلحة وذخائر حربية... وفصيلة الضنية توقفه
أمن وقضاء
12:37
يتجوّل برابيد محملة بأسلحة وذخائر حربية... وفصيلة الضنية توقفه
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:00
ألف نازح في غزة واتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف الحرب
أخبار دولية
08:00
ألف نازح في غزة واتفاق محتمل لتبادل الأسرى ووقف الحرب
0
تقارير نشرة الاخبار
07:58
الدعم الإماراتي للبنان يتجلى بمشاركة وفد حكومي في منتدى التبادل المعرفي
تقارير نشرة الاخبار
07:58
الدعم الإماراتي للبنان يتجلى بمشاركة وفد حكومي في منتدى التبادل المعرفي
0
أخبار لبنان
04:56
سلام من "قمة الاعلام العربي": نريد إعلاماً مسؤولاً ولبنان عائد إلى دولته وعروبته
أخبار لبنان
04:56
سلام من "قمة الاعلام العربي": نريد إعلاماً مسؤولاً ولبنان عائد إلى دولته وعروبته
0
أخبار لبنان
03:51
سلام من الإمارات: نعمل لتأمين عودة أهل الخليج الى لبنان.. وبصدد انشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي
أخبار لبنان
03:51
سلام من الإمارات: نعمل لتأمين عودة أهل الخليج الى لبنان.. وبصدد انشاء وزارة خاصة بالذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مستقبل الإعلام: موضوع يُبحث في دبي!
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مستقبل الإعلام: موضوع يُبحث في دبي!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بيروت تستعيد مجدها... وقسم من السان جورج ينبض بالحياة من جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:54
بيروت تستعيد مجدها... وقسم من السان جورج ينبض بالحياة من جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فرص للمغتربين اللبنانيين في بناء اقتصاد جديد
تقارير نشرة الاخبار
13:34
فرص للمغتربين اللبنانيين في بناء اقتصاد جديد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فريق حكومي إماراتي في لبنان والهدف الدعم المعرفي والتكنولوجي
تقارير نشرة الاخبار
13:31
فريق حكومي إماراتي في لبنان والهدف الدعم المعرفي والتكنولوجي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ميرنا المرّ تكتسح انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ميرنا المرّ تكتسح انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:10
جدول جديد لأسعار المحروقات...
2
أمن وقضاء
12:37
يتجوّل برابيد محملة بأسلحة وذخائر حربية... وفصيلة الضنية توقفه
أمن وقضاء
12:37
يتجوّل برابيد محملة بأسلحة وذخائر حربية... وفصيلة الضنية توقفه
3
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
أمن وقضاء
09:44
إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
4
حال الطقس
02:55
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي: طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة
حال الطقس
02:55
لبنان تحت تأثير اضطراب جوي: طقس خريفي وانخفاض في درجات الحرارة
5
أخبار دولية
14:27
سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة
أخبار دولية
14:27
سيارة تصدم عددا من المارة خلال احتفالات فوز نادي ليفربول بالدوري في المدينة
6
أخبار دولية
13:00
تحركات إسرائيلية على الحدود وتكثيف الضغوط الأميركية: ثلاثة سيناريوهات للبنان على طاولة ترامب
أخبار دولية
13:00
تحركات إسرائيلية على الحدود وتكثيف الضغوط الأميركية: ثلاثة سيناريوهات للبنان على طاولة ترامب
7
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ميرنا المرّ تكتسح انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ميرنا المرّ تكتسح انتخابات اتحاد بلديات المتن الشمالي
8
اسرار
23:30
أسرار الصحف 27-05-2025
اسرار
23:30
أسرار الصحف 27-05-2025
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More