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بيان من "جمعية المستهلك" حول طاعون الدجاج وإرشادات للوقاية

أمن وقضاء
2025-05-27 | 08:46
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بيان من &quot;جمعية المستهلك&quot; حول طاعون الدجاج وإرشادات للوقاية
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بيان من "جمعية المستهلك" حول طاعون الدجاج وإرشادات للوقاية

أوضحت "جمعية المستهلك" في بيان "حرصًا على الشفافية وتوضيح الحقائق أمام الرأي العام في ضوء تداول تسجيل على وسائل التواصل الاجتماعي حول انتشار مرض طاعون الدجاج، المعروف علميًا بمرض نيوكاسل، والتحذير من استهلاك لحوم الدجاج، أن:
- مرض نيوكاسل هو مرض فيروسي يصيب الدواجن فقط، مثل الدجاج والبط والحمام وبعض الطيور الأخرى ولا يصنف هذا المرض كمرض مشترك بين الإنسان والحيوان، أي أنه لا ينتقل إلى الإنسان ولا يشكل خطرًا مباشرًا على صحته، كذلك لا يوجد دليل علمي أو طبي على إمكانية انتقال الفيروس من لحوم أو بيض الطيور المصابة إلى الإنسان، خصوصًا عند طهيها جيدًا."

لذلك، كررت "جمعية المستهلك" الارشادات التالية التي يجب على المستهك اتباعها للوقاية:
"- طهي الدواجن والبيض جيدًا كما هو معتاد لضمان السلامة الغذائية.
- الالتزام بالإجراءات الصحية في مزارع الدواجن والتعامل مع الطيور وفق برامج سلامة الغذاء. 
- عدم الانجرار وراء الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة."

وطمأنت المواطنين بأنه "لا داعي للقلق بشأن تأثير هذا المرض على الصحة البشرية،" داعيةً إلى "استقاء المعلومات من المصادر العلمية والرسمية فقط".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

"جمعية

المستهلك"

طاعون

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وإرشادات

للوقاية

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