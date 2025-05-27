الجيش: تفكيك جهاز تجسس وإزالة ساترين ترابيين للعدو الإسرائيلي في خراج بلدتي بليدا

في سياق متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة في الجيش على جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي مموه ومزود بآلة تصوير في خراج بلدة بليدا - مرجعيون، وعملت على تفكيكه.



كما عملت الوحدة على إزالة ساترَين ترابيَّين بعد إقامتهما في بلدتي بليدا وميس الجبل - مرجعيون من قبل العدو.



وتتابع قيادة الجيش الوضع في الجنوب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، وسط استمرار العدو الإسرائيلي في انتهاكاته لسيادة لبنان وأمنه، واعتداءاته على اللبنانيين ولا سيما في منطقة الجنوب.