الحجار أرجأ إلى الخميس المقبل استكمال استجواب أمين سلام

أرجا النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار إلى يوم الخميس المقبل، استكمال استجواب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام في الإخبار المقدم ضده من لجنة الاقتصاد النيابية بجرم "التزوير واختلاس أموال عامة وابتزاز شركات التامين"، وذلك بعدما قدم وكيل سلام المحامي سامر الحاج مستندات تدحض ما جاء في أخبار لجنة الاقتصاد النيابية، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.