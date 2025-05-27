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إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
أمن وقضاء
2025-05-27 | 09:44
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إشكال بين شخصين وإصابة تلميذ... وبلدية الشويفات تصدر بياناً
أعلن المكتب الإعلامي في بلدية الشويفات أن إشكالا فرديا وقع بين شخصين من العائلة نفسها في منطقة صحراء الشويفات، حيث أقدم أحدهما على إطلاق النار باتجاه الآخر، مما أدى إلى إصابته مباشرة.
وقالت في بيان: "للأسف، تزامن ذلك مع مرور حافلة لنقل التلامذة تابعة لإحدى المدارس في المدينة، ما أسفر عن إصابة تلميذ لا يتجاوز عمره الرابعة عشرة".
واستنكرت بلدية الشويفات بأشد العبارات هذه الحادثة المؤسفة، مطالبة الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة بالإسراع في توقيف الفاعل وإنزال أشد العقوبات به، منعاً لتكرار مثل هذه الحوادث الخطيرة.
وأكدت البلدية "تعاونها التام مع السلطات الرسمية والمجتمع المحلي لضبط الأمن وتثبيت الاستقرار إلى أقصى حد، "خصوصاً أننا على أبواب موسم صيف واعد سياحياً، حيث تستعد الشويفات، الحاضنة لمطار بيروت الدولي، لاستقبال أهلنا المغتربين والسيّاح العرب والأجانب بكل ترحاب ومحبة".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
إشكال
تلميذ
الشويفات
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