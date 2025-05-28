وزير العدل يعزّز التعاون القضائي مع فرنسا في زيارة رسمية

أجرى وزير العدل عادل نصّار، خلال زيارته الرسمية إلى فرنسا في ٢٧ أيار ٢٠٢٥، سلسلة لقاءات في باريس ركّزت على تعزيز التعاون القضائي بين لبنان وفرنسا.



شملت الزيارة اجتماعًا في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، حيث نوقشت أوضاع المنطقة ودعم استقلالية القضاء اللبناني، إضافة إلى لقاء في المعهد الوطني للقضاء (ENM)، مع الاستاذة ناتالي روريه، المديرة العامة للمعهد، تناول سبل تطوير معهد الدروس القضائية في لبنان عبر تبادل الخبرات وتصميم برامج تدريبية مشتركة.



وقد لقي الوزير نصّار ترحيبًا حارًا، وأكد الجانبان حرصهما على شراكة استراتيجية مستدامة في مجال العدالة.