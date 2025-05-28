موقوف فرّ من المستشفى في الشياح... وأوقف داخل شقة في البداوي

أقدم الموقوف:(م. ط.، مواليد عام 1983، أردني) نحو الساعة 15,30 من تاريخ 26-5-2025، على الفرار من داخل مستشفى الحياة في محلة الشياح وتوارى عن الانظار.



وبناء عليه، باشرت القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي اجراءاتها للعمل على تحديد مكان اختباء المذكور تمهيدًا لتوقيفه بالتنسيق مع القضاء المختص.



وبنتيجة المتابعة والجهود الحثيثة التي أجرتها شعبة المعلومات، وفي خلال ساعات توصلت إلى تحديد مكان وجوده داخل شقة سكنية في محلة البداوي.



وبناء عليه، أعطيت الأوامر للعمل على مراقبة الشقة ووضع خطة محكمة لمداهمتها، وتوقيفه والحؤول دون فراره.



ونحو الساعة 21,00 من التاريخ ذاته، وبعد عملية مراقبة دقيقة، نفذت قوة من شعبة المعلومات مداهمة للشقة أدت الى توقيفه في داخلها.



وأجري المقتضى القانوني بحقه، وتم تسليمه الى القطعة المعنية، بناء على إشارة القضاء المختص.