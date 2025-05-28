قوى الأمن تعمم صورة المفقود أحمد سليم خليل

عممت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود: احمد سليم خليل (مواليد عام 1994، لبناني) الذي غادر بتاريخ 25-05-2025 منزل ذويه الكائن في محلة بئر حسن - خلف الفانتزي وورلد إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعد لغاية تاريخه.



لذلك، طلبت المديرية من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده الاتصال بفصيلة الأوزاعي في وحدة الدرك الإقليمي على الرقم 450897/01، للإدلاء بما لديهم من معلومات.