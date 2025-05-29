مطلوبان للقضاء في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين وتوقيفهم، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي في محلتي تعلبايا وتمنين التحتا، من توقيف كل من:



- ج. ب. (مواليد عام 1987، فلسطيني) بحقه مذكرة توقيف بجرم تأليف عصابة وسرقة

- م. خ. (مواليد عام 1987، سوري) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة.



كما ضُبط بحوزة الأول كمية من المواد المخدرة.



وقد تم تسليم الموقوفَين إلى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.