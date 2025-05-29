الجيش: أزلنا بالتنسيق مع "اليونيفيل" سواتر ترابية أقامها العدو في خراج العديسة

عملت وحدة من الجيش بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان – اليونيفيل، على إزالة عدد من السواتر الترابية وإعادة فتح طرق في خراج بلدة العديسة - مرجعيون، كان العدو الإسرائيلي أغلقها بواسطة السواتر.ولفتت قيادة الجيش في بيان، الى أنه "أثناء عمل الوحدة، حاولت عناصر من قوات العدو، ترافقها دبابة، منع الجيش من متابعة العمل، من دون أن تتمكن من ذلك".