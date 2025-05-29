أدرعي: هاجمنا مواقع عسكرية وبنى تحتية لحزب الله في لبنان

شنّ الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم، سلسلة غارات جوية استهدفت مواقع عسكرية وبنى تحتية قال إنها تابعة لحزب الله في مناطق متفرقة من لبنان.



وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن من بين الأهداف بنية تحتية "إرهابية" تحتوي على وسائل قتالية في منطقة صيدا، كانت قد شهدت محاولات لإعادة إعمارها بعد قصفها في وقت سابق.



وأضاف أن الغارات طالت أيضاً مواقع في جنوب لبنان تضم منصات صاروخية، مشيراً إلى أن وجود هذه الوسائل القتالية في تلك المناطق ونشاط عناصر حزب الله فيها يُعد "خرقاً فاضحاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان"، بحسب تعبيره.



وأكد أدرعي أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل "لإزالة أي تهديد على إسرائيل" ومنع "أي محاولة لتموضع حزب الله".