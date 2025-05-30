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مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف شخصَين لحيازتهما كمية من المخدرات

أمن وقضاء
2025-05-30 | 02:58
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مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف شخصَين لحيازتهما كمية من المخدرات
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مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف شخصَين لحيازتهما كمية من المخدرات

تمكّنت مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي، حوالى الساعة 23،00 من تاريخ 28-05-2025، أثناء تنفيذها حاجزا أمنيا في محلة الفنار - مقابل الجامعة اللبنانية، من توقيف شخصين على متن سيارة نوع "هوندا" بالرغم من محاولتهما الفرار، وهما كل من: "ش. ن." (مواليد عام 2002، لبناني) و"ج. ق." (مواليد عام 2004، لبناني) لحيازتهما كميّة من مادة "الماريجوانا"، ومطحنتين لطحن هذه المادة، ودفتري لف، ومبلغا ماليا بالعملتين الأميركية واللبنانية.

وقد تم ضبط السيارة والمواد المخدرة، وأودع الموقوفان والمضبوطات القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مفرزة استقصاء جبل لبنان

توقيف

المخدرات

الفنار

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