البيطار استجوب القاضي غسان الخوري

استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري.



واستغرقت الجلسة ربع ساعة، غادر بعدها الخوري عائدا إلى مكتبه في قصر العدل، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.