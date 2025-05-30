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قتيل في إشكال فردي في منطقة الشياح - مارون مسك

أمن وقضاء
2025-05-30 | 06:07
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قتيل في إشكال فردي في منطقة الشياح - مارون مسك
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قتيل في إشكال فردي في منطقة الشياح - مارون مسك

وقع إشكال فردي بين شباب من آل الحسيني وآخرين من آل فقيه تطور الى اطلاق نار في منطقة الشياح - مارون مسك، مما أدى الى مقتل شاب من آل الحسيني، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام. 

وقد حضرت عناصر من الجيش اللبناني والقوى الأمنية، لتطويق الحادث وفتح تحقيق في ملابساته.

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أمن وقضاء

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