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الحجار للمحافظين والقائمقامين: كنتم على قدر المسؤولية وتمكنا سويًا من إنجاز الإستحقاق الإنتخابي في موعده وبحياد مطلق
أمن وقضاء
2025-05-30 | 07:23
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الحجار للمحافظين والقائمقامين: كنتم على قدر المسؤولية وتمكنا سويًا من إنجاز الإستحقاق الإنتخابي في موعده وبحياد مطلق
عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه صباح اليوم، اجتماعًا مع المحافظين والقائمقامين أجرى خلاله تقويمًا للعملية الإنتخابية بمراحلها الأربع.
وإذ أثنى الحجار على الجهود التي بذلت لإنجاح الإستحقاق الإنتخابي بسلاسة وديموقراطية، توجه بالشكر إلى المحافظين والقائمقامين ومن خلالهم الى جميع الموظفين، وقال: "كنتم على قدر المسؤولية، وتمكنا سويًا من إنجاز الإستحقاق في موعده وبحياد مطلق".
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