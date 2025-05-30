توقيف شخص ابتز فتاة وآخر مطلوب للقضاء

وردت شكوى لمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة بتاريخ 21-05-2025، من إحدى المواطنات ضدّ مجهول، تدّعي خلالها أن شخصاً قام بالاتصال بها هاتفياً من رقم خاص "private" وهدّدها بنشر صور وفيديوهات حميمة لها مع خطيبها، وطلب منها مبلغ 200 دولار أميركي مقابل عدم النشر، حيث قامت بدفع المبلغ المطلوب بواسطة صديق لها المدعو: (م. ج. مواليد عام 1998، لبناني) الذي أبلغها بأن المبتز يدعى (ع. م مواليد 2002، لبناني).



وبتاريخ 23-05-2025، وبنتيجة الاستقصاءات والتّحريات المكثّفة، تمكّنت دورية من المفرزة المذكورة وبناءً على إشارة القضاء المختص من توقيف (ع. م.) بعد مداهمة منزله في منطقة قب الياس، وتبيّن أنه مطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية بحقه بجرم سرقة.



وبتفتيش المنزل، عُثِرَ على كمية من المخدِّرات.



وبالتحقيق معه أنكر ما نُسِبَ إليه لجهة جرم الابتزاز.



وبنتيجة المتابعة للرقم الذي حصلت عبره عملية الابتزاز، تبيّن بأنه يعود للمدعو (م. ج) صديق المدعية، فجرى مداهمة منزله فى منطقة شتورا وتم توقيفه".



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه لجهة الابتزاز.