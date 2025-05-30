الجيش: تفكيك جهاز تجسس وإزالة ١٣ ساترًا ترابيًّا أقامها العدو الإسرائيلي في بلدة بليدا - مرجعيون

أعلنت قيادة الجيش أن الوحدات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية تواصل عمليات المسح الهندسي وإزالة خروقات العدو الإسرائيلي.



ولفتت في بيان، الى أن وحدة عسكرية مختصة عثرت على جهاز تجسس للعدو، مموه ومزود بآلة تصوير في منطقة بئر شعيب في محيط بلدة بليدا - مرجعيون، وعملت على تفكيكه.

كما عملت الوحدة على إزالة ١٣ ساترًا ترابيًّا بعد إقامتها في البلدة من قبل العدو.

وأشارت الى أن التنسيق مستمر بين قيادة الجيش وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل من أجل متابعة الوضع في الجنوب، ولا سيما الانتهاكات والاعتداءات من جانب العدو الإسرائيلي.