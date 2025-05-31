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إستشهاد مواطن في دير الزهراني
أمن وقضاء
2025-05-31 | 01:20
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إستشهاد مواطن في دير الزهراني
نفذت مسيرة اسرائيلية فجر اليوم عدوانًا جويًا في بلدة دير الزهراني ادى الى استشهاد الشاب م. ع. ج، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.
وفي التفاصيل، ان ج. (33 عامًا) كان متوجهًا من منزله كعادته كل فجر لاداء صلاة الصبح في مسجد بلدته دير الزهراني عندما استهدفته مسيرة إسرائيلية بسيارته من نوع "كيا" على الطريق المحاذية لاوتوستراد دير الزهراني - النبطية قرب جسر المشاة، ما ادى الى استشهاده على الفور، وهو شقيق شهيد ارتقى في مواجهات مع إسرائيل في منطقة يحمر الشقيف في حرب الـ66 يومًا.
وسبق الاستهداف تحليق لافت ولاول مرة في هذا العمق لمروحيات اسرائيلية من نوع اباتشي في اجواء المنطقة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مواطن
الزهراني
الجيش: تفكيك جهاز تجسس وإزالة ١٣ ساترًا ترابيًّا أقامها العدو الإسرائيلي في بلدة بليدا - مرجعيون
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