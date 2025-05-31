فصيلة درك برمانا تحقق بموضوع تهريب أدوية من تركيا ومصر إلى لبنان

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنه بإشارة من المحامية العامة المالية القاضية إيمان عبدالله، باشرت فصيلة درك برمانا، بإمرة الرائد جوزيف سرحان، تحقيقاتها الأولية في موضوع تهريب أدوية من تركيا ومن مصر الى لبنان، وقد تم توقيف ثلاثة أشخاص هم: أ.س (سوري الجنسية) ف.ن (لبنانية) م.م (سوري الجنسية).



وقد بوشر التحقيق مع ما يقارب 50 صيدلانيًا و60 تاجر أدوية، علمًا أن محضر التحقيق الذي بدأ في 22 أيار الحالي لا يزال مفتوحًا والتحقيقات مستمرة.

