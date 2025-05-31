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حريق في معمل فرز النفايات في المنية
أمن وقضاء
2025-05-31 | 06:09
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حريق في معمل فرز النفايات في المنية
اندلع حريق في معمل فرز النفايات في المنية، ما أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان في سماء المنطقة.
وتعمل فرق الدفاع المدني في مركز المنية على إخماد النيران لمنع انتشارها باتجاه الأراضي الزراعية والمنازل المجاورة.
وفي ظل استمرار الحريق، وجه أهالي المنطقة مناشدات عاجلة إلى الجهات المختصة ورئيس البلدية، طالبين إرسال الردميات والجرافات لردم موقع الحريق والحد من انتشاره.
وأكد السكان أن الروائح الكريهة المنبعثة من النفايات المحترقة تؤثر سلبًا على صحتهم وعلى البيئة المحيطة، مطالبين باتخاذ الإجراءات اللازمة بأسرع وقت ممكن لتجنب تفاقم الأزمة.
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أمن وقضاء
النفايات
المنية
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