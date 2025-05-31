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الجيش: توقيف سوريّين لاتجارهما بأدوية غير مستوفاة للشروط

أمن وقضاء
2025-05-31 | 15:36
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الجيش: توقيف سوريّين لاتجارهما بأدوية غير مستوفاة للشروط
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الجيش: توقيف سوريّين لاتجارهما بأدوية غير مستوفاة للشروط

في إطار مكافحة عمليات بيع الأدوية بطريقة غير شرعية، دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة المنصورية – المتن منزل السوريَّين (ا.س.) و(م.ع.) وأوقفتهما لاتجارهما بأدوية ومستلزمات طبية غير مستوفاة لشروط التخزين أو الاستعمال، وضبطت في حوزتهما كمية كبيرة منها.

وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

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