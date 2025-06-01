الجيش: إجراء تمارين تدريبية في مناطق مختلفة

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:



"ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 2 /6 /2025 ولغاية 2 /7 /2025 ضمناً بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا، مبنى الهيكلية، مبنى البحصاص، وحقل تدريب مزرعة حنوش - حامات، تتخللها رمايات بالذخيرة الخلبية والحية بواسطة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة.



لذا تدعو قيادة الجيش المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة، إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه".