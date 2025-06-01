توقيف مطلوب في عكار بجرم حيازة أسلحة وإطلاق نار

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أنه بتاريخ 2025/5/30، أوقفت مديرية عكار الإقليمية - قسم الاستعلام والتحقيق، وتنفيذًا للخطط الرامية إلى الحد من ظاهرة السلاح المتفلت اللبناني (خ. ح.) بجرم تجارة الأسلحة الحربية وإقدامه على إطلاق النار باتجاه أشخاص وفي الهواء، وقد تبين أنه مطلوب بمذكرات توقيف عدة.



وأجري المقتضى القانوني بحقه، بناءً لإشارة القضاء المختص.