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توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
أمن وقضاء
2025-06-02 | 10:21
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توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة
في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 23 شخصًا وفقًا لما يلي:
- المواطن (ن.ع.) والفلسطيني (ع.ع.) عند حاجز دير عمار - المنية الضنية كونه مطلوب توقيفهما بجرم إطلاق النار.
- 20 سوريًّا لتجولهم داخل الأراضي اللبنانية بطريقة غير شرعية.
- المواطن (ه.ه.) عند حاجز ملتقى النهرين - الشوف لحيازته كمية من الذخائر الحربية.
كما أوقفت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات – عاليه المواطن (ط.م.)، كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، ولحيازته سلاحًا وذخائر حربية.
وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
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