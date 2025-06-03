البيطار حدد 13 الحالي موعدًا لاستجواب النائب زعيتر كمدع عليه في قضية إنفجار المرفأ

حدد المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار يوم الجمعة في 13 حزيران الحالي موعدًا لاستجواب وزير الأشغال السابق النائب غازي زعيتر لاستجوابه كمدع عليه في القضية، وأرسل مذكرة التبليغ بواسطة النيابة العامة التمييزية.