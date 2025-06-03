تدابير سير بسبب صيانة الإنارة في نفق المطار المتجه نحو خلدة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن "إحدى الشركات المتعهدة تستكمل أعمال صيانة الإنارة داخل نفق المطار – الكوكودي (النفق المتجه من بيروت نحو خلدة)، وذلك اعتبارًا من الساعة 23:00 من تاريخ 3-6-2025، ولغاية الساعة الرابعة من فجر اليوم التالي."



وستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير المتجه الى أنفاق المطار/المسلك الغربي عند مفرق ملعب العهد، وتحويله الى طريق المطار القديم/الأوزاعي.



لذلك، طلبت المديرية من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبلافتات السير التوجيهية، تسهيلًا لحركة المرور.