الجيش: مقتل أحد المطلوبين الخطرين بعد إطلاقه النار على دورية أثناء دهم منزله في بريتال

أعلنت قيادة الجيش أنه "أثناء تنفيذ دورية من مديرية المخابرات في بلدة بريتال - بعلبك عملية دهم منزل المواطن (و.ط.)، أطلق النار على عناصر الدورية، فرد العناصر على مصدر النيران، ما أدى إلى إصابته، ونقل إلى أحد المستشفيات حيث فارق الحياة.والمواطن المذكور هو أحد المطلوبين الخطرين بجرم ترؤس عصابة خطف وسرقة وسلب بقوة السلاح وتزوير مستندات وعملات، وإطلاق النار والقذائف الصاروخية نحو عناصر من الجيش في وقت سابق، ما أدى إلى إصابة أشخاص ووقوع أضرار، إلى جانب الاتجار بالمخدرات والأسلحة الحربية.وضبطت في منزله معدات للتزوير، ومبالغ مالية ومستندات مزورة، وكمية من المخدرات، إضافةً إلى أعتدة عسكرية وذخائر حربية.وسلمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.