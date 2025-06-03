قوى الأمن: 20 موقوفًا 9 سوريين و11 لبنانيًا خلال مداهمات وحواجز في الشمال

في إطار الخطة الأمنية التي تتبعها قوى الأمن الداخلي للحفاظ على الاستقرار والحد من الجرائم في مختلف المناطق اللبنانية، وبخاصة في محافظة الشمال، نفذت شعبة المعلومات، بتاريخ 29-5-2025، حواجز ومداهمات لأماكن وجود المطلوبين للقضاء والمشتبه بهم في العديد من المناطق الشمالية.



وقد أسفرت هذه الحملة عن توقيف 20 شخصًا في مناطق ضهر العين، أبي سمرا، اردة، العيرونية، من بينهم:

– /11/ من الجنسية اللبنانية بجرائم مختلفة، منها سرقة ومخدّرات.

– /9/ من الجنسية السورية بجرائم سرقة، ترويج وحيازة مخدرات، إقامة غير مشروعة.



كما ضبطت بحوزة عدد منهم مواد مخدرة.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا والمضبوطات المراجع المعنية، عملًا بإشارة القضاء المختص.