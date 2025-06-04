الجيش: سقوط مسيّرة تابعة للعدو في خراج بلدة كفركلا

أعلنت قيادة الجيش أن مسيّرة للعدو الإسرائيلي سقطت في خراج بلدة كفركلا - مرجعيون.



ولفتت في بيان، الى أن دورية من الجيش عملت على تأمين محيط سقوطها، ونقلها إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها.

