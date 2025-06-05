الجيش: عناصرنا ردت بالمثل على مطلوب لدى إطلاقه النار في طرابلس

بتاريخ 4/6/2025، أقدم المواطن (ح.م.)، المطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وفرض خوات، على إطلاق النار باتجاه أحد المواطنين قرب حاجز الملولة – طرابلس التابع للجيش، دون التمكن من إصابته، معرضًا حياة عناصر الجيش والمواطنين للخطر. فرد العناصر بالمثل على مصدر النيران ما أدى إلى تعرض مطلق النار لإصابة طفيفة، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات .



وبوشر التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص.